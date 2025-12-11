Una sposa per due mariti

Il giorno del matrimonio è spesso descritto come il momento più felice della vita. Tuttavia, per alcuni, questa percezione cambia nel tempo. Tra gioia e incertezza, emergono storie che sfidano le aspettative, rivelando realtà diverse da quelle idealizzate. Un racconto che invita a riflettere sulla complessità delle scelte e delle emozioni legate a questo evento.

Lo chiamano il giorno più bello della vita. E così è per molti. Non per tutti. Qualcuno se ne rende conto dopo anni. Un cinquantenne della provincia di Varese lo ha scoperto all’indomani della cerimonia civile, rivelatasi una messinscena organizzata dalla sposa, per non rivelare a lui che un marito lei lo aveva già, da sempre. Il prologo. I due stanno insieme da tempo ed entrambi decidono che è giunto il momento di mettere il sigillo alla relazione. È lei che si incarica dei preparativi: niente chiesa ma una location di prestigio nella Bassa Comasca. Un amico della sposa celebra l’unione, che si conclude con il “rito della sabbia”, un’antichissima tradizione delle tribù indiane d’America che simboleggia l’unione delle anime degli sposi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una sposa per due mariti

