Una scuola platonica con esami di ammissione

Un sistema di selezione rigoroso per l'accesso alla facoltà di Medicina, con un semestre di esami di ammissione e un tasso di superamento del 15%, solleva questioni sulla competitività e sulla preparazione degli aspiranti medici. Questo caso evidenzia le sfide del percorso formativo e le implicazioni di un filtro selettivo che va oltre i tradizionali criteri di ammissione.

Il caso del semestre-filtro per accedere alla facoltà di Medicina, con solo il 15 per cento dei candidati che ha superato gli esami di biologia, chimica e fisica, ha un significato più largo di quanto non s'immagini. Infatti, se lo stesso sistema di accesso e iscrizione fosse esteso ad altre facoltà, ad esempio a Lettere e Filosofia oppure a Ingegneria e Architettura, si avrebbero risultati molto simili. Si verrebbe a sapere ciò che già si sa ma con il conforto del dato verificato: gli studenti italiani sono impreparati (naturalmente, con le dovute eccezioni). Che fare? C'è chi, davanti ai risultati disponibili per l'accesso a Medicina, sostiene che il criterio sia da rivedere.

