Una salentina al cospetto del Monte Bianco

Barbara Verardi, talentuosa fotoreporter salentina, immortala la maestosità del Monte Bianco attraverso una serie di scatti straordinari. Le sue fotografie catturano l’essenza e la bellezza incontaminata di una delle montagne più iconiche d’Europa, offrendo uno sguardo suggestivo e coinvolgente sulla sua imponenza. Un viaggio visivo tra paesaggi mozzafiato e emozioni autentiche.

. Barbara Verardi ne cattura l'essenza in una serie di fotografie mozzafiato Scatti dal Monte Bianco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Antonio Conte è così: in Coppa Italia sfodera le seconde linee. Nulla di personale al cospetto della coppa nazionale; ma il campionato e la Champions, al momento, meritino i migliori. Quei migliori che, quest’oggi, probabilmente, riposeranno, nel match contro - facebook.com Vai su Facebook

“Lo Camentràn” di Courmayeur: Carnevale al cospetto del Monte Bianco - Le sue origini risalgono ai primi del Novecento e mantiene lo stesso nome da allora: “Lo Camentràn”, il cui significato sta per “Che entra in Quaresima”, era già al tempo il Carnevale di Courmayeur, ... Scrive ilmessaggero.it