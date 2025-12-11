Una regina insospettabile di glamour e vendite

Un’incantevole scoperta tra scaffali e desideri, dove una regina del glamour trova il suo trofeo più prezioso. Un colpo di fulmine che cambia il corso della giornata e riaccende la passione per le piccole grandi vittorie quotidiane, tra acquisti inaspettati e sogni realizzati.

Dallo scaffale, il marito aveva scelto un’altra. Invece per lei era stato un colpo di fulmine: il pezzo inaccessibile che attendi in saldo da una vita e che non puoi permetterti di non portare a casa. Era il concerto di una serata universitaria, lei pendeva dalle sue labbra mentre lui intonava note dedicandole a un’altra ragazza. Ma anni dopo, nel 1991, l’ha spuntata Sophie (Kinsella). È lei che Henry Wickham alla fine ha sposato. Ed è con lei che ha fatto cinque figli. Non l’hanno mai vista arrivare Sophie, eppure è arrivata sempre: sull’altare, in libreria, sul grande schermo. Irregolare, insospettabile, potenzialmente anonima nei suoi lineamenti talmente sottili da sembrare disinfettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una regina (insospettabile) di glamour e vendite

