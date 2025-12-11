Una nuova ' lista degli stupri' al liceo Carducci di Roma | Non sono ragazzate ma segnali della società machista e patriarcale

Una nuova 'lista degli stupri' è stata scoperta al liceo Carducci di Roma, evidenziando ancora una volta fenomeni di machismo e patriarcato tra i giovani. Dopo altri istituti, questa presenza solleva preoccupazioni sulla cultura e sui comportamenti sessisti ancora diffusi nelle scuole italiane.

Roma – Dopo il liceo Giulio Cesare di Roma e il Vallisneri di Lucca, è comparsa al terzo piano dei bagni dei ragazzi una 'lista stupri' anche al liceo Carducci in via Asmara, nel quartiere Africano. I nomi di due ragazze, scritti a pennarello, sono poi stati cancellati dagli stessi autori. "Non è la prima volta che all'interno del Carducci si verificano episodi del genere, a partire da alcuni docenti che in classe si permettono di prendere posizioni in avversione all'aborto e all'emancipazione lavorativa della donna – segnala la Rete degli studenti – Oppure studenti che si permettono di usare insulti pesantemente denigratori di matrice maschilista contro le studentesse, attaccando i loro corpi e la loro sessualità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net