È stata presentata e ufficialmente attivata la nuova cabina insonorizzata per la registrazione di podcast e contenuti audio di vario tipo, collocata all’interno della Biblioteca Comunale "Luigi Dal Pane" di Castel Bolognese. Uno spazio concepito per offrire alla cittadinanza, ai giovani, alle associazioni e ai creativi locali un luogo dedicato alla produzione di contenuti audio in un ambiente raccolto, accessibile e dotato di strumenti professionali. L’intervento è stato finanziato grazie al contributo della Regione e si inserisce nel percorso avviato dal Comune all’interno del dossier di candidatura di Castel Bolognese a Capitale Italiana del Libro 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova cabina podcast a Castel Bolognese