Una notizia di satira sull’AI entra al Cremlino come allarmante verità

Un'inedita notizia satirica sull'intelligenza artificiale viene presentata come una verità inquietante al Cremlino. Con tono serio e preoccupato, Vladimir Putin ascolta attentamente, circondato da rappresentanti di vari paesi. La scena, tra il surreale e il drammatico, mette in luce come la satira possa riflettere, in modo critico e provocatorio, i timori e le tensioni legate all'innovazione tecnologica.

Con aria serissima, crucciata, davanti a Vladimir Putin sprofondato sulla sedia e alla presenza di esponenti dei paesi che fanno parte dell.

Una notizia di satira sull'AI entra al Cremlino come allarmante verità - La bolla russa che non sa più ridere e il pasticcio di Volodin, mentre il paese eccelle in disinformazione e spesso non riesce a capire la differenza fra battute e realtà ... Come scrive ilfoglio.it

