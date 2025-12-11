Una Nessuna e Centomila scaletta e ospiti del concerto in onda stasera su Canale 5

Questa sera, giovedì 11 dicembre, su Canale 5 va in onda la terza edizione del concerto benefico Una Nessuna e Centomila, dedicato a raccogliere fondi per 14 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione. L’evento vedrà la partecipazione di vari artisti e ospiti, unendo musica e solidarietà per una causa importante.

Questa sera, giovedì 11 dicembre, su Canale 5 va in onda la terza edizione del concerto che raccoglie fondi destinati a 14 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. L'evento musicale e di sensibilizzazione Una Nessuna Centomila va in onda oggi, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, subito dopo la fine de La ruota della fortuna. Si tratta della registrazione della terza edizione del grande concerto tenutosi il 25 settembre 2025 a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Per la prima volta l'evento, condotto quest'anno da Fiorella Mannoia e Amadeus, approda nel Sud Italia, e l'intero ricavato è dedicato al sostegno dei Centri Antiviolenza in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una Nessuna e Centomila, scaletta e ospiti del concerto in onda stasera su Canale 5

Dona ora con un SMS al 45580 e sostieni il progetto "Io c'entro" della fondazione "Una Nessuna Centomila" per finanziare i centri antiviolenza che ogni anno assistono oltre 50.000 donne vittime di violenza. Un gesto di speranza e protezione. #TIMCharity Vai su X

Segnaliamo il Convegno “Una, nessuna, centomila voci: il rapporto tra autorialità e anonimato nei testi dal Medioevo alla contemporaneità” (Roma, 21-23 gennaio 2026) - facebook.com Vai su Facebook

La scaletta di Una Nessuna e Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti e canzoni a Napoli - 20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, l'evento che si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza ... Scrive fanpage.it

Una Nessuna e Centomila, scaletta e ospiti del concerto in onda stasera su Canale 5 - Questa sera, giovedì 11 dicembre, su Canale 5 va in onda la terza edizione del concerto che raccoglie fondi destinati a 14 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. Lo riporta movieplayer.it