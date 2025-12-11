Una Nessuna Centomila stasera il concerto per dire no alla violenza sulle donne | gli ospiti

Tantissimi gli ospiti questa sera per dire no alla violenza sulle donne. Canale 5 trasmetterà Una nessuna centomila con la conduzione di Amadeus e Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Una Nessuna Centomila, stasera il concerto per dire no alla violenza sulle donne: gli ospiti

Dona ora con un SMS al 45580 e sostieni il progetto "Io c'entro" della fondazione "Una Nessuna Centomila" per finanziare i centri antiviolenza che ogni anno assistono oltre 50.000 donne vittime di violenza. Un gesto di speranza e protezione. #TIMCharity Vai su X

Segnaliamo il Convegno “Una, nessuna, centomila voci: il rapporto tra autorialità e anonimato nei testi dal Medioevo alla contemporaneità” (Roma, 21-23 gennaio 2026) - facebook.com Vai su Facebook

La scaletta di Una Nessuna e Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne: ospiti e canzoni a Napoli - 20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, l'evento che si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza ... Segnala fanpage.it

Una Nessuna Centomila, concerto evento contro la violenza sulle donne: stasera su Canale 5 - Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda 'Una Nessuna Centomila', il concerto evento da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti d ... Si legge su msn.com