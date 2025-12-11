Una Nessuna Centomila il concerto evento arriva su Canale 5 | quando in tv ospiti e anticipazioni

Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, su Canale 5 va in onda “Una Nessuna Centomila”, il concerto evento che per la prima volta si tiene a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. Un appuntamento imperdibile con musica, ospiti e sorprese, che segna un traguardo importante per l’evento, pronto a conquistare il pubblico televisivo e non solo.

