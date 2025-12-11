Una Nessuna Centomila il concerto evento arriva su Canale 5 | quando in tv ospiti e anticipazioni

Superguidatv.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, su Canale 5 va in onda “Una Nessuna Centomila”, il concerto evento che per la prima volta si tiene a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. Un appuntamento imperdibile con musica, ospiti e sorprese, che segna un traguardo importante per l’evento, pronto a conquistare il pubblico televisivo e non solo.

Ci siamo: stasera, giovedì 11 dicembre 2025, appuntamento con il concertoevento di “Una Nessuna Centomila”, l’evento che per la prima volta arriva nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito di Napoli. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, i cantanti e le anticipazioni. Una Nessuna Centomila, il concerto in tv su Canale 5. Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 21.20 va in onda in prima serata su Canale 5 “Una Nessuna Centomila”, lo speciale concerto che unisce musica, televisione e impegno civile. Il grande concerto, tenutosi alcuni mesi fa nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, arriva in tv per una serata che si preannuncia imperdibile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

una nessuna centomila il concerto evento arriva su canale 5 quando in tv ospiti e anticipazioni

© Superguidatv.it - Una Nessuna Centomila, il concerto evento arriva su Canale 5: quando in tv, ospiti e anticipazioni

nessuna centomila concerto evento“Una Nessuna Centomila”: stasera in tv il concerto-evento di Fiorella Mannoia e tante altre star contro la violenza sulle donne - Una Nessuna Centomila: ospiti e scaletta del concerto evento contro la violenza sulle donne in onda l’11 dicembre su Canale 5 ... Come scrive amica.it

nessuna centomila concerto evento“Una Nessuna Centomila”: su Canale 5 il concerto-evento di Napoli contro la violenza sulle donne - Sul palco di Napoli si sono alternati tra gli altri Elodie, Gigi D’Alessio, Ariete, Francesco Gabbani, Annalisa, BigMama, Gaia, Paola Turci, Coez, Emma e Brunori Sas ... Scrive iodonna.it