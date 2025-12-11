Una Nessuna Centomila | il concerto da Napoli di Fiorella Mannoia su Canale 5

. Anticipazioni, ospiti, Amadeus, scaletta, canzoni, streaming. Una Nessuna Centomila è lo spettacolo con Fiorella Mannoia e Amadeus in onda questa sera, 11 dicembre 2025, su Canale 5 e registrato nella straordinaria location di Piazza del Plebiscito a Napoli a settembre per sensibilizzare sulla raccolta di fondi per i centri antiviolenza sparsi per l’Italia. Sul palco tanti artisti amici della Fondazione impegnati con duetti e monologhi. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti. Anticipazioni e ospiti. Giunta alla sua terza edizione, Una Nessuna Centomila arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. 🔗 Leggi su Tpi.it

