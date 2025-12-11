Una Nessuna Centomila concerto evento contro la violenza sulle donne | stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda 'Una Nessuna Centomila', il concerto evento tenutosi a Napoli, che vede la partecipazione di numerosi artisti italiani per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. L’evento si svolge in Piazza del Plebiscito, promuovendo un messaggio di solidarietà e lotta contro questa grave problematica sociale.

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda 'Una Nessuna Centomila', il concerto evento da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione, 'Una Nessuna Centomila' .

