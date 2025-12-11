Una mostra collettiva racconta lo stalking

Dal 14 al 21 dicembre, la Delizia Estense del Belriguardo ospiterà una mostra collettiva di arte contemporanea dedicata allo stalking. Numerosi artisti utilizzeranno diverse forme espressive per esplorare e interpretare questa complessa tematica, offrendo uno sguardo articolato e incisivo sulle dinamiche e le implicazioni di questa realtà.

Dal 14 al 21 dicembre la rinomata Delizia Estense del Belriguardo ospiterà una collettiva di arte contemporanea dove numerosi artisti, ciascuno secondo la propria forma espressiva, affronteranno la tematica dello stalking. L'evento, sarà presentato dalle ideatrici del progetto: la pittrice Chiara Bignardi, nonche' direttrice artistica SAMeC - Sezione Arte Moderna e Contemporanea – a Belriguardo; l'attrice, fotografa e modella Ericka Bunches e la pittrice Eleonora Lestrange. Il progetto, che segue in senso logico la presentazione dello scorso gennaio 2025 del fotolibro "Sono sempre con te", ideato sempre da Ericka Bunches, vuole esplorare come artisti anche molto diversi tra loro ci possano offire una loro speciale visione dello stalking.

