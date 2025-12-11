Una messa per ricordare Gabriele Paolo e Lorenzo

Arezzonotizie.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cerimonia commemorativa è stata organizzata per ricordare Gabriele, Paolo e Lorenzo, tre persone amate e scomparse. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione e emozione, sottolineando come il ricordo di chi ci ha lasciato continui a vivere nel cuore e a guidare il nostro percorso di vita.

"Dentro di noi non muore mai il ricordo di coloro che abbiamo amato veramente. Coloro che non ci sono più continuano a brillare e ad orientare il nostro cammino".Le parole del professor Massimo Recalcati, scrittore e psicoterapeuta, tratte dal suo saggio "La luce delle stelle Morte" rappresentano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

