Una luce di pace contro le guerre La fiammella da Betlemme a Pioltello

"Costruiamo la pace ogni giorno". Sabato, a Pioltello, cattolici, ortodossi, islamici, evangelici, ebraici pregheranno insieme sotto la "luce della pace". Un’immagine che lascia il segno in tempi bui di guerra. A consegnare la fiammella in arrivo da Betlemme alla sindaca Ivonne Cosciotti il 13 dicembre saranno come sempre gli Scout. In questo pezzo di hinterland un abitante su quattro è straniero e oltre alla babele delle lingue c’è anche il mosaico delle religioni con cui confrontarsi nel quotidiano. Riti, usanze, fede che possono dividere, ma qui, no, uniscono. E c’è un altro momento che simboleggia la volontà reciproca di capirsi e rispettarsi: la preghiera davanti al presepe in Municipio, un momento più intimo che ogni anno riecheggia nelle tante comunità di credenti che convivono in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una luce di pace contro le guerre. La fiammella da Betlemme a Pioltello

Foggia accoglie la 'Fiaccola della Pace': segno di luce e speranza, solidarietà e impegno - Questa mattina, mercoledì 10 dicembre, la Asl Foggia ha ricevuto la 'Fiaccola della Pace' — proveniente da Brindisi — nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala conferenze della sede di via ... Secondo foggiatoday.it

?LA LUCE DI BETLEMME ? Il coordinamento di Battipaglia “Luce della pace da Betlemme”, promosso da-gli scout di Battipaglia: Comunità M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italia-ni) che ne cura il coordinamento, gli scout dei Gruppi A.G.E.S.C.I. - facebook.com Vai su Facebook