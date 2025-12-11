Una bottiglia di vino contro la violenza di genere l' omaggio del Siap ai propri iscritti
Il Siap di Caserta rende omaggio ai propri iscritti con una bottiglia di vino simbolica, dedicata alla lotta contro la violenza di genere. Un gesto che sottolinea l'importanza di sensibilizzare e sostenere questa battaglia, coinvolgendo la comunità e rafforzando l'impegno contro ogni forma di violenza.
La segretaria provinciale Siap Caserta ha voluto omaggiare i propri iscritti con una bottiglia da un significato simbolico estremamente importante e attuale, realizzata a sostegno della battaglia contro la violenza di genere. La bottiglia di vino rosè dal nome Ferula, raffigura una donna avvolta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Torna 'Korale', il vino delle donne contro la violenza - delegazione Calabria" contro la violenza di genere, dopo il successo della sua prima edizione e la presentazione del marzo 2024, torna con una seconda tiratura ... ansa.it scrive
Eccellenza al femminile per combattere la violenza: Donne del Vino in raccolta fondi al Museo Borsalino - Una serata all'insegna della solidarietà e dell'eccellenza quella organizzata dalla delegazione piemontese dell'Associazione Donne del Vino presso il Museo Borsalino. Da targatocn.it