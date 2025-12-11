Un tuffo nella tradizione con degustazione e visita guidata a Castel D' Alfero

Domenica 14 dicembre, un viaggio tra storia e tradizione con visita guidata a Castel D'Alfero. Questo borgo, ricco di fascino e memoria, offre un'occasione unica di scoperta, accompagnata da una degustazione. Situato vicino a Bagno di Romagna e appartenente a Sarsina, il castello rappresenta un tesoro nascosto della regione, pronto a sorprendere i visitatori.

