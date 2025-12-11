Un trio Appassionante Pop e lirica al Petrarca

Stasera al teatro Petrarca si esibisce il trio Appassionante, unendo musica pop e lirica in un concerto gratuito. L’evento, parte di un cartellone dedicato alla lotta contro la violenza di genere, è promosso dall’assessorato alle pari opportunità, che mira a sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione su tematiche fondamentali.

Il trio pop-lirico Appassionante in scena stasera al teatro Petrarca. E' l'ultimo degli eventi gratuiti organizzati anche quest'anno dall'assessorato alle pari opportunità in un cartellone di eventi dedicati alla lotta contro la violenza di genere "che testimonia – ha precisato l'assessore Giovanna Carlettini – il lavoro e la dedizione continuamente profusi per tenere viva l'attenzione su tematiche delicate e per diffondere una sempre maggiore consapevolezza. Ringrazio i partner che ci stanno a fianco in questa battaglia di civiltà, dall'università di Siena sede di Arezzo alla Polizia di Stato, dall'ordine dei commercialisti a Pronto donna, da Officine della cultura alla Asl.

