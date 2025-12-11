Un tour per scoprire il ' film di pietra' del Duomo di Modena

Il Duomo di Modena, noto come il 'film di pietra', rappresenta un capolavoro dell'arte romanica e un simbolo storico della città. Costruito a partire dal 1099, ospita al suo interno importanti testimonianze artistiche e religiose, tra cui la traslazione delle reliquie di San Geminiano, patrono di Modena. Un tour alla scoperta di questa straordinaria testimonianza di fede e maestria artistica.

Il 9 giugno 1099 viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano.Parte da questa premessa la visita organizzata da Emilia Romagna in Tour - in programma il 13 dicembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In visita alla FAO! Un tour guidato che ha permesso ai nostri ragazzi di scoprire il lavoro della FAO e approfondire temi come sostenibilità, sicurezza alimentare e riduzione degli sprechi. Un’esperienza che ha stimolato curiosità e interesse, mostrando d - facebook.com Vai su Facebook

Un tour per scoprire il 'film di pietra' del Duomo di Modena - Il 9 giugno 1099 viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano. Come scrive modenatoday.it