Un tonno da dimenticare | dopo il pranzo venti persone ricoverate in ospedale per un’intossicazione alimentare

Dopo un pranzo a base di spinaci, acciughe e tonno, venti persone sono state ricoverate in ospedale a Genova per intossicazione alimentare. L'episodio ha coinvolto un gruppo di colleghi di un ufficio in via Ippolito d’Aste, evidenziando i rischi legati alla sicurezza alimentare e ai prodotti consumati.

Stavano pranzando con un piatto a base di spinaci, acciughe e tonno quando un gruppo di colleghi di un ufficio in via Ippolito d’Aste, a Genova, ha accusato un’intossicazione alimentare. Come riporta La Repubblica, la causa del malessere è stato proprio il tonno, acquistato d’asporto da un locale nel centro della città, Just Balilla. Le persone hanno sofferto di eruzioni cutanee, dissenteria e difficoltà nella respirazione. Una donna di 30 anni e un uomo di 26 sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Galliera, entrambi valutati con un codice rosso. I sanitari accorsi in ufficio hanno richiesto l’intervento di due ulteriori ambulanze e un’automedica per effettuare un triage delle altre persone intossicate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it