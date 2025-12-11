Un tetto per ricominciare per mamme o papà soli E ad aiutare ci sono i big di Casa a prima vista

Un progetto innovativo offre un’opportunità di rinascita per mamme e papà soli in difficoltà, creando un rifugio sicuro per loro e i loro figli. La Fondazione Terre des Hommes, con il supporto di figure di spicco di “Casa a prima vista”, realizzerà una nuova casa in Alta Brianza, un luogo di speranza e ricomincita.

Monza, 11 dicembre 2025 – Una nuova casa per mamme o papà soli e vulnerabili con i loro bambini. Nascerà in un comune dell’Alta Brianza, in una località riservata, a cura della Fondazione Terre des Hommes, presieduta da Donatella Vergari. Iniziativa della Fondazione Terre des Hommes. L’iniziativa, che prenderà forma nei primi mesi del 2026, avrà visibilità con un apposito spot televisivo su Real Time. Si tratta di un paio di appartamenti, offerti da un privato in un comune brianzolo, che potrà ospitare quattro nuclei familiari con un genitore e uno o più bimbi e sarà integrato nella rete dei servizi alla persona del territorio, per offrire supporto e opportunità concrete di ripartenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un tetto per ricominciare per mamme o papà soli. E ad aiutare ci sono i big di “Casa a prima vista”

