Un sostegno verso le realtà impegnate nella prevenzione oncologica

Padovaoggi.it | 11 dic 2025

La giunta comunale di Cadoneghe ha approvato un nuovo intervento a sostegno delle iniziative dedicate alla prevenzione oncologica e alla ricerca scientifica, rafforzando l'impegno del territorio nel promuovere la salute e la lotta contro il cancro. Questa misura mira a favorire progetti e attività che contribuiscano a sensibilizzare e prevenire le patologie oncologiche.

La giunta comunale di Cadoneghe ha approvato, nella seduta del 5 dicembre un nuovo intervento a sostegno delle realtà impegnate nella prevenzione oncologica e nella ricerca scientifica. Con la delibera adottata, il Comune aderisce alle campagne associative 2025 promosse da Lilt – Lega Italiana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

