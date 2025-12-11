Un regista per Spalletti | il colpo a gennaio dalla squadra peggiore d’Europa

Il mercato di gennaio si avvicina e la squadra di Spalletti punta a rinforzarsi con un regista, un obiettivo prioritario. Tra le opzioni in vista, spicca un possibile colpo dalla Premier, mentre si cerca di dimenticare un precedente negativo. L’obiettivo è migliorare la mediana e rafforzare la squadra, puntando a risultati più ambiziosi.

A Torino dalla Premier, a patto di dimenticare il brutto precedente Douglas Luiz Il calciomercato di gennaio si avvicina e la priorità, il desiderio di Spalletti è sempre quello: un regista. Un giocatore in grado di dare ordine, e se possibile alzare il livello del gioco della squadra. E anche di un centrocampo che è tra i grandi punti deboli di questa Juve. Probabilmente il nome in cima alla lista del tecnico è quel Marcelo Brozovic che proprio lui ha reso uno dei migliori play d'Europa. Il croato è rimasto tale perlomeno fino al trasloco in Arabia, in un calcio di plastica dove si va solo per prendere una barca di soldi.

Zhegrova titolare, parola di Spalletti! Miretti regista? | Probabile Formazione Juventus Pafos

Conte gli dà una lezione. Semplice, netta, totale. Spalletti arriva al Maradona senza punte, con la solita presunzione di chi pensa di reinventare il calcio. Conte risponde con umiltà e genialità pratica: Elmas regista, squadra riadattata in emergenza, stessa fam

