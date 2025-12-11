Un Professore | l’Abbazia di Montecassino protagonista su Rai1

L'Abbazia di Montecassino, simbolo di storia e spiritualità, è stata protagonista di un evento speciale a giugno. La storica abbazia ha infatti ospitato le riprese della fiction Rai1 “Un Professore”, trasformandosi in un suggestivo set cinematografico e televisivo.

