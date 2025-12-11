Un professore 3 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Ecco dove poter seguire in streaming e in diretta TV la quarta puntata di

. Un professore 3 va in onda in prima serata su Rai 1 in prima visione questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21.30. La fiction è composta da 12 episodi, divisi in sei prime serate. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. 🔗 Leggi su Tpi.it

