Un professore 3 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata
Ecco dove poter seguire in streaming e in diretta TV la quarta puntata di
. Un professore 3 va in onda in prima serata su Rai 1 in prima visione questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21.30. La fiction è composta da 12 episodi, divisi in sei prime serate. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. 🔗 Leggi su Tpi.it
? Film “Il Professore e il Pinguino” di Peter Cattaneo Cinema Orizzonte Venerdì 12 dicembre ore 21.15 Sabato 13 dicembre ore 21.15 Il regista Cattaneo torna alla denuncia politica con un mix di generi che vuole tenere viva la memoria del dramma ar - facebook.com Vai su Facebook
"Professore" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
“Un professore 3” stasera in tv: Anita fa una scoperta sconvolgente che la costringe a una scelta - Quarto appuntamento con la serie tv che ha per protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Riporta msn.com
Un professore 3, anticipazioni: la situazione di Thomas precipita, arriva un bacio lesbo che cambia tutto - La terza stagione di Un professore torna su Rai 1 con una puntata ricca di tensioni emotive, nuove relazioni e scelte decisive per Dante, Simone, Thomas e tutti gli studenti. Come scrive gay.it