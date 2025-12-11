Tra bugie, amori nascosti e scoperte inaspettate, la gita a Montecassino diventa un viaggio di crescita e crisi per studenti e professori, dove ogni rapporto cambia per sempre. Questa sera, giovedì 11 dicembre, in prima serata su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda il settimo e l'ottavo episodio di Un Professore 3, la serie con Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Nei nuovi episodi, la 5ªB affronta una gita ricca di tensioni, scoperte e momenti imbarazzanti. Tra drammi personali e relazioni inaspettate, ogni studente dovrà fare i conti con sé stesso, in un viaggio che metterà a nudo emozioni e segreti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un professore 3 stasera su Rai 1: anticipazioni della trama della quinta puntata