Un professore 3 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata
, 11 dicembre. Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Un professore 3, la serie di successo con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, giunta alla terza stagione. Il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. Per la 5^ B è tempo di maturità e di pensare a un futuro che – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dal numero di questa settimana di TV Sorrisi e Canzoni le anticipazioni sulla quinta e sulla sesta puntata di Un Professore 3 Vai su X
Un Professore 3, anticipazioni quarta puntata in onda giovedì 11 dicembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Nella quarta puntata di “Un professore 3” Greta rompe l’incantesimo tra Tommaso e Simone - 30), Dante e i suoi alunni si spostano all’Abbazia di Cassino per la gita scolastica. Scrive iodonna.it
Un professore 3 stasera su Rai 1: anticipazioni della trama della quinta puntata - Tra bugie, amori nascosti e scoperte inaspettate, la gita a Montecassino diventa un viaggio di crescita e crisi per studenti e professori, dove ogni rapporto cambia per sempre. Secondo movieplayer.it