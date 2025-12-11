Un Professore 3 anticipazioni ultima puntata trama 17 e 18 dicembre 2025 | il ritorno di Manuel e la maturità
Ecco le anticipazioni dell'ultima puntata di Un Professore 3, in onda il 17 e 18 dicembre 2025 su Rai 1. La serie si concluderà con due episodi che vedranno il ritorno di Manuel e la sfida della maturità, portando a una conclusione coinvolgente e ricca di emozioni.
Un Professore 3 anticipazioni ultima puntata del 17 e 18 dicembre 2025. Siamo già arrivati all’ultima puntata di Un Professore 3 che andrà in onda con un doppio episodio mercoledì 17 dicembre e giovedì 18 dicembre su Rai 1. Una terza stagione ricca di colpi di scena, con protagonista Alessandro Gassmann, come sempre nei panni del prof Dante Balestra, alle prese con la maturità della sua classe, che comprenderà Manuel e Simone. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di Un Professore 3 del 17 e 18 dicembre. Come finisce la terza stagione? Un Professore 3 trama 17 e 18 dicembre 2025: il ritorno di Manuel e la maturità. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
