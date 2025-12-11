Un presepe tutto animato è da vedere in parrocchia

In questo periodo natalizio, le chiese di Boffalora Ticino si arricchiscono di presepi animati, capaci di trasmettere la magia della Natività. Tra figure grandi e piccole, queste rappresentazioni raccontano con emozione e creatività la nascita di Gesù, attirando visitatori di tutte le età e contribuendo a vivere intensamente lo spirito del Natale.

BOFFALORA TICINO Presepi grandi e piccoli che raccontano la Natività si possono trovare, in questo periodo, in ogni chiesa. Sono opere perlopiù di appassionati presepisti locali. Quello di Boffalora Ticino, di grandi dimensioni, con meccanismi semoventi, ha una storia unica, ormai secolare. La parte originaria di questo presepe è opera di un artigiano del paese, Mario Crotti. L’uomo, a cui piaceva lavorare col traforo e sapeva come comporre sistemi di trasmissione per coordinare movimenti, negli anni Trenta allestiva ogni inverno in un angolo della casa un presepe, che di volta in volta diventava sempre più grande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un presepe tutto animato è da vedere in parrocchia

Un presepe animato e tutto meccanizzato realizzato alla Misericordia di Poggibonsi - Un presepe animato e meccanizzato in piena regola, alla Misericordia di Poggibonsi. Come scrive lanazione.it

Vandali distruggono il presepe animato in chiesa: «Il gruppo ci stava lavorando da mesi. Avevano curato ogni piccolo dettaglio» - Un delicato sistema di meccanismi e ingranaggi che, di fatto, creava un ciclo lungo una decina di minuti tra ... Come scrive ilgazzettino.it

Tutto pronto a Pesche per la 22esima edizione dei 'Presepi nel Presepe' .... - facebook.com Vai su Facebook