un premio a chi ha fatto il bene suore volontari e calciatori

Il 17 dicembre a Palazzo Trotti si svolgerà un evento dedicato a riconoscere chi, con impegno e dedizione, rappresenta con orgoglio Vimercate. Suore, volontari e calciatori si riuniranno in Sala Cleopatra per ricevere un premio speciale, celebrando le figure che quotidianamente contribuiscono a valorizzare la comunità locale attraverso il loro impegno.

I vimercatesi illustri sono pronti per la passerella più attesa dell’anno. In Sala Cleopatra, a Palazzo Trotti, il 17 dicembre alle 18, sfilerà chi ogni giorno porta in alto il nome della città, nel lavoro, nelle istituzioni, nel volontariato. La giunta Cereda ha assegnato le benemerenze, due alla memoria a Giancarlo Stucchi, per molti anni a fianco dei più fragili nel mondo del no-profit, e Valerio Canziani a lungo alla guida dell’associazione Psiche e società. A ritirare la pergamena, invece, saranno Aurora Sala Trassini da sempre impegnata nella San Vincenzo; Angelo Mauri, socio fondatore e vicepresidente del Gruppo Familiari del centro diurno Corte Crivelli; Suor Orsolina Tomasini che da più di 60 anni insegna catechismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it