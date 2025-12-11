Un Posto al Sole anticipazioni 12 dicembre | Alice e Vinicio se ne vanno Rosa pentita della sua decisione
Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole del 12 dicembre, si segnala l'addio di Alice e Vinicio, mentre Rosa si mostra pentita della sua scelta. Gli inquilini di Palazzo Palladini si preparano a nuove vicende che alterneranno emozioni e tensioni nel prossimo episodio della soap partenopea.
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. La soap partenopea torna con un nuova puntata, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 12 dicembre Palazzo Palladini si prepara a gestire il dopo Raffaele, individuando la persona che succederà al portiere. Intanto, la rottura tra Alice e la sua famiglia è diventata insanabile. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro". Al capocondomino viene in mente ciò che in tutto il resto d’Italia fanno ormai da decenni: sostituire il portiere con i videocitofoni. Di @ardigiorgio Vai su X