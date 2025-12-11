Un pomeriggio per conoscere il tuo domani | Open Day all’Istituto Industriale Lucarelli

L’Istituto Industriale Lucarelli di Benevento invita studenti, famiglie e interessati a scoprire le proprie strutture e programmi durante l’Open Day. Un’occasione per conoscere da vicino un istituto all’avanguardia, che combina innovazione e tradizione, e per esplorare le opportunità offerte per il futuro scolastico e professionale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ITI “G. Bosco Lucarelli” di Benevento apre le porte a studenti, famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino una delle realtà scolastiche più innovative e consolidate del territorio. Sabato 13 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, si terrà l’Open Day ufficiale dell’Istituto, un appuntamento fondamentale per orientarsi nella scelta della scuola superiore. Durante il pomeriggio i visitatori potranno scoprire i diversi indirizzi di studio, i laboratori tecnologici d’avanguardia e le progettualità che contraddistinguono l’ITI Lucarelli: robotica, elettronica, informatica, automazione, energie rinnovabili, stampa 3D, intelligenza artificiale, PCTO in Italia e all’estero, Erasmus+, Career Day e molti altri percorsi che integrano scuola, impresa e innovazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un pomeriggio per conoscere il tuo domani: Open Day all’Istituto Industriale Lucarelli

