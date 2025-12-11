Un piccolo regalo che l' ex presidente degli Stati Uniti ha voluto fare alla sua Chicago

Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, ha fatto un gesto speciale rivolgendo una visita agli studenti della Burke Elementary presso la Chicago Public Library, consolidando il suo legame con la comunità di Chicago. Un momento di condivisione che testimonia il suo impegno per l'educazione e il futuro delle nuove generazioni nella città che lo ha visto crescere.

L ’ex presidente Usa Barack Obama ha incontrato gli studenti della Burke Elementary alla Chicago Public Library. Ha letto con loro alcune fiabe di Natale e parlando dell’Obama Presidential Center, il complesso culturale che aprirà il prossimo anno con museo, archivio, centro civico e una nuova filiale della biblioteca pubblica. Il progetto offrirà spazi e programmi educativi alla comunità del South Side, rafforzando il legame tra cultura e territorio. « Mi sono divertito a leggere libri con alcuni studenti della scuola elementare Burke alla Chicago Public Library oggi – ha scritto sui suoi canali social – quando l’Obama Presidential Center aprirà l’anno prossimo, avremo una nuova filiale della biblioteca che la comunità potrà godere». 🔗 Leggi su Iodonna.it