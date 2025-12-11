Un passo avanti per Lecornu

Il 9 dicembre, l’assemblea nazionale francese ha approvato il bilancio per la sicurezza sociale con una stretta maggioranza. La decisione rappresenta un passo importante per Lecornu e per il sistema di servizi sociali in Francia, evidenziando le sfide e le prospettive del paese nel garantire sostegno e tutela ai cittadini.

Il 9 dicembre l’assemblea nazionale francese ha approvato con 247 voti a favore e 234 contrari il bilancio per la sicurezza sociale che serve a finanziare i servizi sociali,. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

