Un Parco delle Speranze completamente nuovo pronto il progetto che vale 160 mila euro

È stato presentato un progetto per la realizzazione di un Parco delle Speranze completamente nuovo, con un investimento di 160 mila euro. L’intervento prevede anche lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche presenti nelle diverse aree verdi della città, migliorando così gli spazi dedicati al tempo libero e al gioco per le famiglie.

