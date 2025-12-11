Un nuovo volo tra Venezia e Il Cairo

Dal 29 giugno 2026, sarà attivato un nuovo volo diretto tra Venezia e Il Cairo. La notizia è stata annunciata da Egyptair, la compagnia di bandiera egiziana, e dalla società di gestione dell’aeroporto Marco Polo, Save, segnando un potenziamento delle rotte tra Italia ed Egitto.

