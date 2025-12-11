un napoli impalpabile perde 2 0 al da luz contro il benfica

Il Napoli, finora imbattibile in questa stagione, affronta una battuta d'arresto al Da Luz di Lisbona, perdendo 2-0 contro il Benfica. Dopo una ripresa positiva, la squadra di Spalletti incassa due reti e interrompe la sua serie di vittorie in Champions League, subendo una sconfitta che lascia qualche interrogativo sulla sua continuità in questa competizione.

Lisbona (Portogallo), 10 dicembre 2025 - Fin dalla ripresa della stagione dopo la pausa di novembre, il Napoli non ha conosciuto altro risultato che la vittoria: la striscia, contando la Champions League, si ferma al Da Luz di Lisbona, dove vince il Benfica con un gol per tempo. Apre le danze Rios, le chiude nella ripresa Barreiro. E gli azzurri? I lampi offensivi della banda Conte, schierata con l'ormai consueto 3-4-3, sono pochissimi, specialmente se rapportati alla chance confezionate dai lusitani, che non sfruttano tutte le sbavature difensive degli ospiti. Vince il Benfica di Mourinho, che si aggiudica il mai banale duello con Conte, portandosi ad appena 1 punto proprio dal Napoli, che continua a ballare pericolosamente al confine della top 24 della fase campionato che garantisce almeno i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net