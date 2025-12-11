Un malore all’improvviso Paura durante lo spettacolo l’artista via in ambulanza | musica interrotta

Durante la seconda rappresentazione di Una lady Macbeth al Teatro alla Scala di Milano, un improvviso malore ha interrotto lo spettacolo, coinvolgendo l’artista che è stato soccorso e trasportato in ambulanza. L’evento ha suscitato grande apprensione tra il pubblico, mentre la musica si è fermata in un momento di tensione, pochi giorni dopo il successo di apertura della stagione lirica.

Attimi di grande apprensione hanno segnato la seconda rappresentazione di Una lady Macbeth nel distretto di Mcesk al teatro alla Scala di Milano, dove solo pochi giorni prima, il 7 dicembre, l'opera di Dmitrij Shostakovic aveva conquistato undici minuti di applausi per l'apertura della stagione lirica. Questa volta, però, l'atmosfera trionfale ha lasciato spazio alla preoccupazione quando, al secondo intervallo, la recita è stata interrotta a causa di un malore dell'artista, immediatamente soccorso e poi trasportato in ospedale. A settantadue anni, giunto alla sua ultima stagione come direttore musicale ma con un futuro ancora ricco di impegni sia alla Scala sia al festival di Lucerna, che guiderà fino al 2028, lui aveva già lasciato trapelare alcuni segnali di affaticamento.

