Un lingotto d’oro di un chilo nel vano portaoggetti dell’auto | Mi è arrivato in eredità

La Guardia di finanza di Varese ha sequestrato un lingotto d’oro di un chilogrammo, dal valore di oltre 110mila euro, rinvenuto nel vano portaoggetti di un’auto. Con sé, erano stati trovati anche un orologio Rolex e altri oggetti. L’episodio ha sollevato dubbi sulla provenienza dei beni, portando a indagini sulle modalità di acquisto e possesso.

Varese, 11 dicembre 2025 – La Guardia di finanza di Varese ha sequestrato un lingotto d'oro di un chilo, dal valore di oltre 110mila euro, un orologio Rolex e 2.000 euro in contanti nel corso di un controllo. Durante un posto di controllo a Laveno Mombello (provincia di Varese), i militari hanno fermato un'auto. Lingotti d’oro: quanto valgono, perché sono così vantaggiosi e da chi vengono prodotti I controlli sulla vettura. I controlli preliminari sul mezzo e sulla persona hanno mostrato come la vettura fosse stata presa a noleggio pochi giorni prima, mentre il guidatore era gravato da diversi precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un lingotto d’oro di un chilo nel vano portaoggetti dell’auto: “Mi è arrivato in eredità”

"BAR LINGOTTO DI BILLECI PIETRO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Auto Moto Turin Show torna a fine marzo La terza edizione di AMTS al Lingotto di Torino si terrà dal 27 al 29 marzo con uno spazio ampliato. Torino si prepara a riaccendere i motori. Dal 27 al 29 marzo 2026 torna AMTS – Auto Moto Turin Show, la manifestazi - facebook.com Vai su Facebook

Un lingotto d’oro di un chilo nel vano portaoggetti dell’auto: “Mi è arrivato in eredità” - Laveno Mombello (Varese), oltre al prezioso metallo del valore di 110mila euro durante i controlli scoperti anche un Rolex e 2mila euro in contanti. ilgiorno.it scrive

Lingotto d’oro da un chilo nascosto in auto: sequestro della Guardia di Finanza a Laveno Mombello - L’uomo, inizialmente agitato, ha fornito giustificazioni vaghe sulla provenienza del prezioso, sostenendo si trattasse di un’eredità. Scrive varesenews.it