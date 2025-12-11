Un incubo in cielo a oltre 4mila metri di altezza

Un incidente aereo a oltre 4.000 metri di altezza ha messo in tensione passeggeri e soccorritori. Le autorità australiane hanno diffuso un video che mostra un paracadutista rimasto sospeso in aria, rischiando di finire in una situazione critica. Fortunatamente, l'episodio si è concluso senza conseguenze gravi.

Un volo da brividi, fortunatamente finito bene. Le autorità australiane hanno diffuso il video in cui si vede un paracadutista rimasto appeso a circa 4.600 metri di altezza dopo che il suo paracadute si è impigliato nella coda dell'aereo da cui si stava lanciando. L'incidente avvenuto a Sud di Cairns durante un'acrobazia aerea, risale a settembre, ma le immagini sono state rilasciate ora dall'Autorità di controllo della sicurezza dei trasporti. Il paracadutista è sopravvissuto. Un operatore ha filmato la scena: il paracadute di riserva di uno dei partecipanti al lancio si è attivato dopo che la maniglia si è impigliata nell'ala dell'aereo.

