Un grande palcoscenico a cielo aperto durante il Capodanno a Bibione
Per la prima volta, Bibione ospiterà il Capodanno 2026 con Radio Bella & Monella. Il 31 dicembre, dalle 22, Piazza Fontana si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto, offrendo un evento ricco di musica, animazione, gadget e scenografie LED, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente per accogliere il nuovo anno.
Per la prima volta in assoluto, Bibione accoglierà il Capodanno 2026 con Radio Bella & Monella. Il 31 dicembre, a partire dalle 22, Piazza Fontana si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con il Big Show: dj set, animazione, gadget, scenografie ledwall ed energia travolgente grazie. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
A Milano Marittima è in arrivo un weekend davvero speciale! Il 13 e 14 dicembre la mia città torna a trasformarsi in un grande palcoscenico di arte, musica ed emozioni. Sabato 13 dicembre In Viale Gramsci arriva il .... - - facebook.com Vai su Facebook
Natale ad Alessandria: un viaggio nei luoghi del cinema, una parata con trampolieri poi lanterne e musica tra le vie - Il centro storico alessandrino sarà un grande palcoscenico a cielo aperto sul quale andranno in scena iniziative a tema cultura, spettacoli ... Segnala radiogold.it
Mannarino a Suoni Controvento: è il primo grande ospite per l’edizione dei 10 anni - Fervono già i preparativi per trasformare l’Umbria nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto, con il primo grande annuncio della decima edizione di Suoni Controvento, il festival di arti performati ... Si legge su umbria24.it