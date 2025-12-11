Un gradito ritorno all' Arena della Regina | nella stagione dei concerti ufficiale l' arrivo de Il Volo
Il 23 luglio, all’Arena della Regina di Cattolica, si preannuncia un evento speciale: il ritorno di “Il Volo” in Riviera. La band, amata a livello internazionale, riprende così il suo tour estivo, regalando ai fan un concerto imperdibile in una delle location più suggestive della regione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica italiana e non solo.
Sarà un gradito ritorno. Il prossimo 23 luglio “Il Volo” tornerà in Riviera, con un concerto in agenda all’Arena della Regina di Cattolica. Le prevendite per i biglietti partono da venerdì (12 dicembre). Con questo nuovo annuncio prende forma il calendario estivo dell'Arena: al momento sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
? ALBINOLEFFE DAY Gradito ritorno al centro sportivo di Zanica per i ragazzi dell’attività di base - Pulcini 2016 - Pulcini 2015 - Esordienti 2014 - Esordienti 2013 FORZA ORANGE #forzaorange #psgmoltenobrongio #calcio #calcio #attivitadibase #se - facebook.com Vai su Facebook