Un furto con strappo in piazza Grande

Nella giornata dell'11 dicembre 2025, in piazza Grande ad Arezzo, si è consumato un furto con strappo. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha arrestato in flagranza il responsabile, garantendo così la sicurezza e la tutela dei cittadini nel cuore della città.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – La Polizia di Stato arresta in flagranza l’autore di un furto con strappo in pieno centro. Nella serata di ieri le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un cittadino italiano ritenuto responsabile del reato di furto con strappo perpetrato nel centro cittadino ai danni di una donna. La donna stava transitando nei pressi di Piazza Grande insi eme ad un’amica quando, improvvisamente, ha avvertito un forte strattone alle spalle e ha visto un uomo che tentava ad ogni costo di sottrarle la borsa che indossava a tracolla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un furto con strappo in piazza Grande

