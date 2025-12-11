Un focolare di 400.000 anni riscrive la storia dell'accensione del fuoco | trovato il primo accendino

Una scoperta straordinaria nel Regno Unito ha portato alla luce un focolare di circa 400.000 anni fa, considerato il più antico esempio di accensione del fuoco dall'uomo. Questa scoperta rivoluziona la nostra comprensione delle capacità e delle tecniche degli antichi predecessori umani, offrendo nuove prospettive sulla storia dell'uso del fuoco.

Nel Regno Unito sono state scoperte le prove del più antico fuoco acceso dall'uomo. Assieme ai resti del focolare di 400.000 anni sono stati trovati anche gli strumenti per innescare le fiamme. Ad accendere il primo fuoco non fu Homo sapiens. 🔗 Leggi su Fanpage.it