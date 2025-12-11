Un defibrillatore per ogni chiesa | quartieri cardioprotetti a Chieti grazie all' iniziativa Quarto in sicurezza
L’importanza della cardioprotezione della comunità unita alla formazione dei cittadini è un percorso che da novembre 2024 vede impegnati la Misericordia di Chieti, Formiamo Formazione e il circolo Acli Quarto Madonna delle Grazie Aps. I risultati del progetto saranno presentati durante una tavola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Ieri mattina, al Parco delle Acacie, è stato installato un nuovo defibrillatore donato dall’Officina 83042. Un contributo prezioso, frutto della sensibilità e dell’impegno che ogni anno animano l’evento “Dedicato a chi non c’è più”, capace di trasformare il ricordo in - facebook.com Vai su Facebook
Corista si accascia durante l’esibizione: rianimato con il defibrillatore da due infermieri - Intervento provvidenziale a Villa Santina: corista salvato da infermieri e defibrillatore durante un concerto in chiesa. Lo riporta nordest24.it
Un nuovo defibrillatore, al chiosco del Parco della Chiesa di Collegno - Donato alla città grazie a ASD IRIDE e al contributo dei partecipanti alla terza edizione della Run/Camminata 5. torinoggi.it scrive