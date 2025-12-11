Un coltello da 23 centimetri nascosto in auto scatta la denuncia per un 35enne
Durante un servizio di controllo del territorio a Paternò, i carabinieri hanno scoperto un coltello da 23 centimetri nascosto in auto. Un uomo di 35 anni è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, nell'ambito delle attività mirate a garantire la sicurezza pubblica.
Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri della compagnia di Paternò, mirati alla prevenzione di condotte potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica, un 35enne del posto è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Mogliano Veneto Treviso | A seguito della perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri, posto sotto sequestro. - facebook.com Vai su Facebook
San Paolo d’Argon, coltello da 36 centimetri nascosto in auto: denunciati due giovani - Sono stati i carabinieri della stazione di Trescore Balneario a fare la scoperta ... Secondo ilgiorno.it
Minorenne con un coltello nascosto nella scarpa si aggira per Prato della Valle: denunciato - Si aggirava per Prato della Valle con un coltello nascosto dentro a una scarpa: per questo un ragazzino è stato denunciato dai carabinieri di Padova per porto abusivo di armi. Si legge su msn.com