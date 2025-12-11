Un carro di origami Maresca a Viareggio Invocando la pace

Il Carnevale di Viareggio si arricchisce di un nuovo carro di origami, dedicato a Sadako Sasaki, simbolo di pace e speranza. Con un messaggio di invocazione alla pace, l’opera di Maresca si inserisce tra le creazioni che celebrano valori universali e ricordano le vittime delle tragedie nucleari.

C’è anche Maresca sul carro del Carnevale di Viareggio dedicato a Sadako Sasaki, la bambina morta per le radiazioni della bomba atomica sganciata su Hiroshima. La piccola, in virtù della leggenda giapponese, espresse il desiderio di guarire e iniziò a realizzare i suoi mille origami. Purtroppo si fermò a meno di 700, ma espresse un desiderio ancora più grande: "Scriverò pace sulle tue ali, intorno al mondo volerai affinché i bambini non debbano più morire così". A dare la notizia di questo suggestivo supporto al carro della famiglia di Carlo, Lorenzo e Anastasia Lombardi è Fabio Prati, marescano da sempre impegnato per la pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un carro di origami. Maresca a Viareggio. Invocando la pace

