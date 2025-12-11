Un Capodanno di folklore romagnolo | piazzale Kennedy diventa una balera con la Liscio street parade

Il Capodanno a piazzale Kennedy si anima con la Liscio Street Parade, una festa dedicata al folklore romagnolo. La “New Year Edition” trasformerà l’area in una vera e propria balera all’aperto, offrendo musica, balli e tradizioni tipiche per celebrare l’arrivo del nuovo anno in modo autentico e coinvolgente.

Arriva la Liscio street parade in versione "New Year Edition". In occasione del Capodanno piazzale Kennedy è pronto a trasformarsi nella capitale del folklore romagnolo. A partire dalle 21,30 musica, balli e tanto divertimento accompagnati allo scoccare della mezzanotte dai fuochi d'artificio.

