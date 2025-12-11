Un bunker sotto casa per paura della guerra un' imprenditrice | Costa circa 200mila euro

Un bunker sotto casa, simbolo di crescente preoccupazione per la sicurezza, rappresenta un investimento considerevole. Stefania Rivoltini accompagna i lettori in un tour all’interno di un rifugio antiatomico, evidenziando l’aumento del 200% delle richieste di questo tipo di strutture. Un fenomeno che riflette le tensioni geopolitiche e la crescente esigenza di protezione.

A "Realpolitik" il tour insieme a Stefania Rivoltini all'interno di un bunker antiatomico: "Richieste in aumento del 200%".

L'ex base Nato, nel territorio comunale di Affi (Verona), ospita sotto le rocce del Monte Moscal il più grande bunker antiatomico ancora accessibile di tutto il continente europeo

Da Mark Zuckerberg a youtuber e tiktoker: tutti a costruirsi bunker sotto casa. Sanno qualcosa che non sappiamo? - Genova – C'è un trend innegabile nel mondo della tecnologia, che lega molti dei suoi protagonisti a livelli diversi: la costruzione di rifugi sotterranei, di bunker, di stanze sottoterra in cui ...

Piantagione marijuana in bunker sotterraneo nella Locride, un arresto - Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto sotto una casa di campagna e trasformato in una piantagione di marijuana perfettamente attrezzata: è quanto hanno scoperto