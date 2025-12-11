Un armadio di canzoni | ad Ameno Claudio Sanfilippo e le sue melodie

Sabato 13 dicembre alle 16, nella biblioteca civica “Giulio Macchi” di Ameno, si terrà un evento speciale della rassegna “Tè in Biblioteca”. Claudio Sanfilippo presenterà “Un armadio di canzoni”, un viaggio tra le sue melodie e le sue storie. Un pomeriggio dedicato alla musica e alla cultura, in un contesto intimo e accogliente.

Qualche giorno fa, per dignità TV, ho intervistato Claudio Sanfilippo, autore del libro "Un armadio di canzoni" e cantautore. Ha scritto brani, oltre che per sé, anche, tra gli altri, per Mina, Finardi e Bertoli.

Un armadio di canzoni, un viaggio di parole e musica - Nella cornice del Polmone Pulsante, situato in Salita del Grillo 21, nel cuore di Roma, Claudio Sanfilippo