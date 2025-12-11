Un armadio di canzoni | ad Ameno Claudio Sanfilippo e le sue melodie

Novaratoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle 16, nella biblioteca civica “Giulio Macchi” di Ameno, si terrà un evento speciale della rassegna “Tè in Biblioteca”. Claudio Sanfilippo presenterà “Un armadio di canzoni”, un viaggio tra le sue melodie e le sue storie. Un pomeriggio dedicato alla musica e alla cultura, in un contesto intimo e accogliente.

